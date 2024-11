Famalicão: Aparatoso despiste em Cavalões

A próxima semana promete ser mais fria, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Quarta-feira será o dia em que a descida das temperaturas se vai intensificar, com os termómetros a atingirem os 6 graus de mínima e os 17 de máxima. No entanto, os dias mais frios serão sexta, sábado e domingo.

Apesar de tudo, não há, até ao momento, previsão de chuva.