Famalicão: Aparatoso despiste seguido de capotamento em Novais

No dia 21 de fevereiro, a partir das 22 horas, vai arder o galheiro na freguesia de Fradelos, cumprindo-se, assim, a tradição. Simboliza o final do entrudo e entrada na Quaresma e se arder completamente é sinal de boas colheitas. Com crença ou sem ela, o importante é que todos se divirtam.

Este ano, a queima acontece nos lugares de Ferreirinhos e Sapugal/Quinta.

Anteriormente, a população sai à rua, amontoando os restos das sementeiras, os galhos velhos das árvores e o silvado, em redor de um tronco de pinheiro (galheiro); no topo colocam um boneco a que chamam ‘entrudo’ e pegam-lhe fogo. Os galheiros chegam a atingir os 15 metros de altura e há um despique entre os lugares da freguesia para ver quem queima o maior galheiro.

A queima do galheiro é dinamizada pela associação juvenil Koklus, que também promove o XXIV Desfile de Carnaval nesta freguesia. O corso carnavalesco arranca às 14h30 no Largo dos Reis, sendo que a entrega dos prémios, e término do desfile, acontece na Escola Básica de Valdossos.

Para a dinamização destas atividades, a associação conta com o apoio do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, do Município de Vila Nova de Famalicão, da Junta de Freguesia de Fradelos e de empresas locais.