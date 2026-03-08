Famalicão: Apesar dos alertas, ciclistas continuam a utilizar variante

A Variante Nascente de Famalicão continua a ser utilizada por ciclistas, apesar dos vários alertas e da sinalização existente que desaconselha a circulação neste tipo de via.

A situação voltou a repetir-se este fim de semana, conforme comprova a imagem que mostra um ciclista a circular naquele troço. A presença de bicicletas numa via pensada para tráfego automóvel rápido representa um risco elevado, não só para o próprio desportista, mas também para os condutores que ali passam diariamente.

Recorde-se que esta variante é uma estrada com características semelhantes às de uma via rápida, onde os veículos circulam a velocidades mais elevadas. A presença inesperada de ciclistas pode provocar situações de perigo e até acidentes.