Famalicão: Apesar dos alertas, ciclistas continuam a utilizar variante

A Variante Nascente de Famalicão continua a ser utilizada por ciclistas, apesar dos vários alertas e da sinalização existente que desaconselha a circulação neste tipo de via.

A situação voltou a repetir-se este fim de semana, conforme comprova a imagem que mostra um ciclista a circular naquele troço. A presença de bicicletas numa via pensada para tráfego automóvel rápido representa um risco elevado, não só para o próprio desportista, mas também para os condutores que ali passam diariamente.

Recorde-se que esta variante é uma estrada com características semelhantes às de uma via rápida, onde os veículos circulam a velocidades mais elevadas. A presença inesperada de ciclistas pode provocar situações de perigo e até acidentes.

Última despedida de Carlos Macedo acontece em Lousado

O fadista Carlos Macedo, faleceu este sábado, aos 79 anos.

Natural de Lousado, em Famalicão, mas a viver em Lisboa, o artista será velado na Casa Mortuária de Lousado, onde ficará em câmara ardente a partir das 18h30 de segunda-feira, 9 de março.

As cerimónias fúnebres realizam-se na terça-feira, 10 de março, pelas 15h30, na Igreja Paroquial de Lousado, onde será celebrada a missa de corpo presente. Após as cerimónias religiosas, o corpo seguirá para cremação no Crematório Central Vale do Ave.

A missa de 7.º dia está marcada para sábado, 15 de março, às 10h00, também na Igreja de Lousado.

Atenção condutores: Radar móvel na N14 esta segunda-feira

A Polícia de Segurança Pública vai realizar uma ação de fiscalização com radar móvel de velocidade esta segunda-feira na N14, na zona de Gavião.

A operação está prevista para decorrer durante a tarde, entre as 14h00 e as 16h00, com o objetivo de controlar o excesso de velocidade e reforçar a segurança rodoviária naquela via.

Estas ações fazem parte das operações regulares de fiscalização levadas a cabo pela PSP, procurando alertar os condutores para a importância do cumprimento dos limites de velocidade.

Faleceu o fadista famalicense Carlos Macedo

O fadista famalicense Carlos Macedo faleceu este sábado, aos 79 anos, vítima de doença prolongada.

Natural de Vila Nova de Famalicão, destacou-se ao longo da sua vida como fadista, compositor e guitarrista, sendo também reconhecido como construtor da guitarra portuguesa.

Atualmente residia em Lisboa, na Casa do Artista, onde acabou por falecer.

Carlos Macedo deixa um percurso marcado pela dedicação ao fado e à música portuguesa, tendo contribuído para preservar e divulgar a tradição da guitarra portuguesa.

As cerimónias fúnebres decorrerão em Famalicão.

Famalicão: Idosa cai de prédio em Pousada de Saramagos

Uma mulher de 76 anos caiu do segundo andar de um dos edifícios da Avenida Riopele, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

A situação aconteceu pouco depois das 14h00, sendo para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, com ferimentos graves, foi encaminhada para o hospital de Famalicão mas não corre risco de vida.

Dádiva de Sangue na Escola D.Sancho I no próximo dia 20

A Instituto Português do Sangue e da Transplantação leva a efeito, no próximo dia 20 de março, uma ação de recolha de sangue na Escola D. Sancho I.

A iniciativa vai decorrer entre as 9h00 e as 12h30 e tem como objetivo sensibilizar a comunidade para a importância da dádiva de sangue.

A organização apela à participação da população, lembrando que um pequeno gesto pode ajudar a salvar vidas e incentivar outras pessoas a fazer o mesmo.

Bombeiros Famalicenses recebem prémio de 1500€ em iniciativa ambiental

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses conquistou o primeiro lugar do Prémio Lâmpadas, atribuído no âmbito da iniciativa Quartel Electrão 2025, que assinalou a sua 10.ª edição.

A corporação destacou-se entre 225 associações participantes, ao conseguir recolher cerca de 1,3 toneladas de equipamentos usados, entre pilhas, baterias, lâmpadas e outros aparelhos elétricos.

Este desempenho valeu aos bombeiros um prémio de 1500 euros, valor que será aplicado na compra de equipamentos de proteção individual e de socorro.