Famalicão: Apoio à renda chega a 358 famílias famalicenses

O Município de Vila Nova de Famalicão vai apoiar, este ano, 358 famílias, mais 14 do que no ano passado. O montante do apoio chega a 370 mil euros, um aumento face aos 355 mil euros de 2025.

Esta medida, em vigor há vários anos, surge no âmbito do programa municipal “Casa Feliz”.

Recorde-se que o apoio, destinado a famílias que se encontrem em situação de carência económica, divide-se em quatro escalões, que equivalem a um apoio mensal durante 12 meses, no montante de 125 euros (82 candidatos), 95 euros (120 candidatos), 65 euros (86 candidatos) e 50 euros (70 candidatos), respetivamente.

A medida vai estar em discussão na reunião do executivo municipal desta quinta-feira, 26 de fevereiro.

O presidente da Câmara reconhece que este «é um apoio que faz a diferença na vida das famílias do concelho e é uma das várias medidas que temos no terreno para dar resposta ao desafio da habitação», afirma Mário Passos.

Desde 2019, o Município de Famalicão já ajudou mais de 2 mil famílias, num investimento superior a 2 milhões de euros.

O processo de candidatura ao apoio à renda é apresentado através do registo na plataforma “Programa Casa Feliz – Apoio à Renda”, em https://rendas.famalicao.pt. As recentes alterações ao Regulamento Municipal de Apoio à Renda permitem que possam ser submetidos pedidos excecionais e devidamente fundamentados fora do período normal de candidaturas, que habitualmente decorrem entre setembro e outubro. Estes pedidos de apoio excecional podem ser submetidos ao longo do ano, têm efeitos a partir do mês seguinte à da apresentação do pedido e vigoram até ao final do ano civil correspondente.