Famalicão: Apolo com excelentes resultados no Campeonato Nacional de solos e grupos

No passado sábado, a Associação Apolo Famalicão competiu, com 16 atletas, no Campeonato Nacional de Dança Desportiva de Solos e Grupos, que teve lugar em Loures.

Individualmente, Bruna Matos sagrou-se campeã nacional, de Standard, em Adultos Intermédios. No escalão de Adultos Open, Carolina Maia e Bruna Matos sagraram-se, respetivamente, campeã nacional e vice-campeã. Irene Pereira foi 17.º lugar no mesmo escalão. Já em Adultos Intermédios, Latinas, Carolina Costa sagrou-se campeã nacional. Uma das grandes surpresas foi Kateryna Chepeliuk, que, na sua estreia no escalão Juniores II Open Latinas a solo, conquistou o segundo lugar nacional.

Benedita Ferreira foi quarta no escalão Juvenis II Iniciados Latinas, competindo com 50 atletas. Em Juniores I Iniciados Latinas, Carolina Filipe foi quinta e Margarida Costa nona. No escalão Juniores II Iniciados, Inês Araújo e Joana Ribeiro ficaram nos 6.º e 9.º lugar respetivamente. Além destes resultados, Luana Ribeiro também se destacou no escalão Juventude Iniciados Latinas, conquistando o quinto lugar.

Além das prestações individuais, a Apolo Famalicão também levou à competição as suas equipas de grupos. As Fama Juniores alcançaram o terceiro lugar no escalão de Juniores, enquanto as Fama Girls conquistaram o segundo lugar no escalão de Adultos.

Em nota informativa, a Apolo Famalicão manifesta «o orgulho pelas brilhantes performances dos atletas, que continuam a superar-se. Com o contínuo apoio da treinadora Bárbara Ribeiro, a associação segue firme no seu trabalho para manter e melhorar esses resultados excecionais».