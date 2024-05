Famalicão: Após acidente recusou fazer o teste do álcool

Paulo Cunha, segundo da lista da Aliança Democrática, nas eleições para o Parlamento Europeu, iniciou, esta quarta-feira, as ações no distrito de Braga.

O famalicense esteve reunido com autarcas do concelho de Famalicão e com dirigentes do PSD e do CDS.

No encontro, que decorreu na sede do PSD, foram partilhadas as preocupações, as perspetivas e os objetivos «na definição de políticas europeias que contribuam para melhorar as condições de vida das pessoas». O candidato, agradado «com o apoio, com as opiniões e preocupações manifestadas» pelos presentes, considerou que «a União Europeia é uma construção diária e permanente, cada vez mais decisiva na vida de cada um de nós e das nossas terras». Neste sentido, assumiu, «os nossos autarcas são interlocutores privilegiados nesta caminhada que queremos fazer juntos».

Recorde-se que as eleições para o Parlamento Europeu decorrem a 9 de junho deste ano.