Famalicão: Após semana «muito positiva», Théo diz que a equipa está pronta para vencer em Faro

A Câmara Municipal informa que devido à realização do Carnaval de Famalicão, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, existirão os seguintes constrangimentos ao tráfego:

Desfile Infantil (sexta-feira, 9 de fevereiro) – TRÂNSITO PROIBIDO na Rua Manuel Pinto de Sousa, Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio de Araújo, Av.ª 25 de Abril, e Rotunda do Parque 1.º de Maio, entre as 13h00 e as 17h00; TRÂNSITO CONDICIONADO Av.ª 25 de Abril, Av. Narciso Ferreira, Rua Daniel Santos, entre as 13h00 e as 17h00.

Noite de Carnaval (12 e 13 de fevereiro): TRÂNSITO PROIBIDO na Rua Adolfo Casais Monteiro, Rua Padre António Carvalho Guimarães, Rua Padre Benjamim Salgado, Rua Luís Barroso, Rua D. Fernando II, Rua D. Pedro V, Rua José Gomes de Matos, Alameda José António Costa Araújo, Rua Lourenço da Silva Oliveira, Rua Cap. Manuel Carvalho, Rua João Faria dos Guimarães, Rua José Azevedo Meneses, Rua do Ferrador, Rua Adriano Pinto Basto, Rua de St. António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio de Araújo e Rua Barão da Trovisqueira, entre as 20h00 do dia 12/02 e as 06h00 do dia 13/02.

ESTACIONAMENTO PROIBIDO na Rua Luís Barroso, e parque em frente à EB Luís de Camões, entre as 07h00 do dia 11/02 e as 06h00 do dia 13/02.

ESTACIONAMENTO PROIBIDO na Rua Padre Benjamim Salgado, entre as 07h00 do dia 11/02 e as 06h00 do dia 13/02.

TRÂNSITO PROIBIDO (exceto moradores) na Rua Luís Barroso, Alameda Luís de Camões, Rua D. Fernando II, Rua D. Pedro V e Rua José Gomes de Matos, das 09h00 às 20h00 do dia 12/02.

O Parque de Estacionamento D. Maria II estará encerrado a partir das 15 horas do dia 12 de fevereiro até às 06h00 do dia seguinte.