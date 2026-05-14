Famalicão aposta na internacionalização e aproxima-se de França

O Município de Vila Nova de Famalicão pretende reforçar a ligação ao mercado francês através de uma nova parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa.

O encontro realizou-se esta quinta-feira, 14 de maio, nos Paços do Concelho, onde o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, recebeu o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, Carlos Vinhas Pereira.

Na reunião esteve também presente o vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, tendo sido sublinhada a importância de aproximar as empresas locais do mercado francês, que é atualmente o terceiro principal destino das exportações do concelho.

A futura cooperação deverá ser formalizada através de um protocolo entre as duas entidades, com o objetivo de criar novas oportunidades de investimento e crescimento para o tecido empresarial famalicense.

Recorde-se que Vila Nova de Famalicão é o terceiro maior exportador nacional e lidera as exportações na região Norte, afirmando-se como um dos principais polos económicos do país.