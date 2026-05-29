Famalicão: Apreensão de armas em investigação da GNR por ameaça em Ribeirão

Um homem de 39 anos foi constituído arguido pela GNR, em Ribeirão, Famalicão, no âmbito de uma investigação relacionada com o crime de ameaça.

A operação foi realizada pelo Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Vila Nova de Famalicão, no dia 29 de maio, com o cumprimento de um mandado de busca domiciliária e outro de busca não domiciliária.

Durante as diligências, os militares apreenderam três caçadeiras, uma carabina com alça de mira holográfica, 190 cartuchos de calibre 12, 22 cartuchos de calibre 36 e ainda 43 munições calibre 30-06.

O caso foi encaminhado para o Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão. Após o primeiro interrogatório judicial, ao suspeito foi aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.