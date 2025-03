Famalicão: Aprenda a lidar com as “birras” com a ajuda de uma psicóloga

Concluído o processo de renumeração de sócios, o Futebol Clube de Famalicão iniciou, esta segunda-feira, o processo de troca de cartões de associado.

A entrega dos novos cartões de sócio será feita de forma faseada. Esta semana, os associados mais antigos (até ao número 1094 da anterior numeração) devem fazer troca de cartões para garantir acesso ao jogo da próxima jornada da Liga, desafio que o FC Famalicão disputa em casa frente ao AFS. Devem fazê-lo na loja do clube ou na área de sócios, junto à Porta 1 de acesso ao Estádio Municipal, no dia do jogo.

Na troca dos novos cartões, os sócios devem fazer-se acompanhar do cartão antigo e proceder à atualização de todos os dados na ficha de inscrição de sócio.

Esta atualização ocorre, estatutariamente, a cada 5 anos. O processo foi iniciado no passado mês de novembro e, terminou com a validação da lista definitiva – decorrido o período de atualização dos cadernos de sócios do clube.

O novo cartão traz o emblema do clube em fundo, com a inscrição no cartão dos anos dos sócios com 50 e 25 anos de filiação, e tem leitura de QR Code para acesso ao estádio.