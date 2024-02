Famalicão: Apresentação d´ “A Poesia Dança Descalça” com alunos do Centro Escolar Luís de Camões

A equipa sénior perdeu, no passado sábado, no Municipal, por 70-88, diante do GDB Leça, num jogo a contar para a 13.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão. Com este desaire, o FAC é quinto da classificação, com 18 pontos.

Com uma entrada com alta eficácia ofensiva, o jogo manteve-se equilibrado até ao intervalo (25-32 e 17-13). Porém, no terceiro período a equipa do FAC permitiu ao GDB Leça ganhar vantagem (7-26) e não foi capaz de recuperar no último quarto (21-17).

No próximo sábado, às 21 horas, desloca-se ao terreno do BC Barcelos para a última jornada da 1.ª fase, ainda com a ambição de se apurar para a fase de subida.