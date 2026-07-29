A apresentação oficial do plantel aos sócios e adeptos está marcada para o próximo sábado, 1 de agosto, às 21h00, na Alameda do Mosteiro, inserida na iniciativa Bulir em Terras de Santa Maria.

Depois de ter terminado a época passada na 9.ª posição da Pró-Nacional da AF Braga, a Associação Desportiva Oliveirense volta a competir no principal escalão distrital, contando, para já, com um plantel de 22 jogadores, que poderá ainda ser reforçado antes do arranque oficial da competição.

A AD Oliveirense continua a preparar a nova temporada, mantendo Ricardo Martins no comando técnico da equipa. No que diz respeito às renovações, está assegurada a continuidade do guarda-redes Rafa. Na defesa mantêm-se Lucas Pereira, Miguel Orlando, Gil Castro e João Barros. Para o meio-campo continuam Bruno Barbosa, Renato Silva, Nuno Ferreira e Vitó, enquanto no ataque permanecem Pedrinho, Paulo Pinto e Paulinho.

A equipa contará, ainda, com três promoções provenientes dos juniores. O guarda-redes Diogo Martins, o médio João Araújo e o extremo Afonso Navega passam a integrar o plantel principal.

Quanto às novidades, Ricardo Martins terá à disposição o guarda-redes Marco Ferreira, ex-CCR Montesinhos, o lateral José Soares, proveniente do Vilarinho FC, os defesas-centrais Rui Costa, ex-Berço SC, e Rui Jorge, igualmente oriundo do clube vimaranense. Para o meio-campo chegaram Diogo Júnior, ex-Ponte, João Paulo, proveniente do CD Celeirós, e Francisco Duarte, ex-Varzim SC. Para já, o setor ofensivo continua sem qualquer reforço. / / Tiago Torres