Ao final da tarde deste sábado, a equipa de futsal do FC Famalicão apresenta-se aos famalicenses. No Pavilhão Municipal das Lameiras, de entrada gratuita e a partir das 18 horas, o conjunto famalicense tem como adversário a ACDR Caxinas, para disputar o Troféu Orlando Bastos.

Recorde-se que a equipa de Cláudio Martins está a preparar a segunda participação na Liga Placard, que começa a 12 de setembro, enquanto que o Caxinas vai disputar a 2.ª divisão, depois da descida na época passada.

Para a nova época, o FC Famalicão apresenta um plantel substancialmente diferente e “promoveu” o regresso da Cláudio Martins, treinador que esteve na época de subida e título nacional da 2.ª divisão.