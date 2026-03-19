Famalicão: Apresentação do “Dossier As Privatizações – Contornos de Um Processo Que É Preciso Reverter”

No âmbito do terceiro roteiro do Livro Insubmisso – “Livros que são bons camaradas”, no dia 27 de março, às 18h00, decorre a presentação do “Dossier As Privatizações – Contornos de Um Processo Que É Preciso Reverter”, livro editado pelas Edições Avante!

A apresentação é no auditório da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, com a participação de Vasco Cardoso, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP; Ricardo Cabral, economista e professor universitário; e Daniel Sampaio, da Comissão Concelhia de Vila Nova de Famalicão do PCP.

Esta sessão, aberta à participação do público, faz parte de um conjunto de iniciativas que visam debater e refletir sobre temas relevantes da realidade económica e social, a partir da análise apresentada na obra, que aborda o processo de privatizações em Portugal e os seus impactos, defendendo o PCP a sua reversão.