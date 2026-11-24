Em comunicado, a Comissão Política Concelhia do Chega de Vila Nova de Famalicão congratula-se com a aprovação, na VII Convenção Nacional do Partido, da Moção Temática «A Criminologia na Formação Inicial das Forças de Segurança: Capacitar para Prevenir e Proteger», apresentada pela delegada Eduarda Macedo.

Publicidade

Esta moção, que foi aprovada com 410 votos a favor (80 %), 35 contra (7 %) e 66 abstenções (13 %). Propõe nos planos curriculares de formação inicial de praças, agentes e oficiais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, uma disciplina autónoma de Criminologia Geral e Vitimologia, módulos práticos de acolhimento especializado de vítimas de violência doméstica e de crimes sexuais, capacitação em avaliação de risco e análise comportamental, articulação entre o apoio humano à vítima e a preservação da prova forense, bem como o estabelecimento de protocolos com as faculdades que lecionam Criminologia em Portugal.

Publicidade

Para a concelhia famalicense do Chega, a aprovação desta moção «reforça o compromisso do partido com a valorização das forças de segurança, o combate rigoroso ao crime e a proteção efetiva das vítimas, contribuindo para uma preparação mais completa e humanizada dos operacionais desde o início da carreira».