Esta quinta-feira, no decurso da reunião executivo municipal, foram aprovados apoios financeiros, na ordem dos 237 mil euros, distribuído por cerca de 30 coletividades e associações. Com este pacote financeiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão já ultrapassou, em 2026, os 2,2 milhões de euros de apoio ao fomento e desenvolvimento desportivo.

O valor aprovado esta quinta-feira vai, por exemplo, para a construção de um novo espaço polivalente para atividades culturais, recreativas e desportivas; para o pagamento de inscrições federativas e seguros em articulação com várias federações; para a organização de eventos; também para apoio à execução de planos de atividades e incentivo direto a atletas em campeonatos internacionais.

O investimento global da autarquia na área do desporto ao longo do ano, serve também e apoio à formação, para obras, manutenção de relvados, apoio a atletas individuais e realização de exames médicos desportivos.

«Continuamos a garantir as condições necessárias para que Famalicão se afirme cada vez mais como um concelho de excelência na formação e na prática desportiva». Através destes apoios, «reafirmamos o compromisso de proximidade com o tecido associativo, promovendo a prática desportiva regular em todas as faixas etárias, o bem-estar da comunidade e a projeção competitiva de talento», refere Mário Passos, presidente da Câmara Municipal.

O Município tem em curso um conjunto de investimentos neste setor, designadamente, a construção, já na fase final, do Centro de Atletismo de Famalicão e a requalificação e ampliação do complexo das Piscinas Municipais de Vila Nova de Famalicão que vai receber pistas de 50 metros.