Famalicão: Aprovado por unanimidade Voto de Saudação aos Antigos Combatentes

Na manhã desta quinta-feira, na reunião da Câmara Municipal, o vereador do CHEGA apresentou um Voto de Saudação aos Antigos Combatentes que foi aprovado por unanimidade.

Segundo a proposta do único eleito do CHEGA no executivo municipal, Pedro Alves, o voto pretende «prestar justa homenagem a todos os militares portugueses que serviram a Pátria em contexto de guerra, conflito ou missão operacional».

No passado dia 9 de abril assinalou-se o Dia do Combatente, «data de profundo significado nacional por reconhecer o dever, a coragem e o espírito de missão acima do seu interesse pessoal dos ex-combatentes».

Saudar os antigos combatentes, «não é apenas recordar o passado», refere Pedro Alves que acrescenta que «é afirmar valores permanentes como o patriotismo, a honra, a responsabilidade e a solidariedade». Por isso, o vereador diz que «Vila Nova de Famalicão tem o dever de prestar esta justa homenagem aos homens e mulheres que defenderam Portugal».