A paróquia de Santiago de Antas estará em festa no primeiro fim de semana de dezembro com a celebração em honra de Nossa Senhora da Conceição.

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Entre os dias 1 e 6, novena às 18h30 e missa às 19 horas; dia 5, pelas 8h30, entrada dos escuteiros que irão percorrer as ruas da freguesia. No dia 7, às 19 horas, missa vespertina; 21 horas, procissão de velas, antecedida de pregação, com saída da capela de S. Claúdio; 22h30, chegada da procissão à igreja; 23h30, sessão de fogo de artifício, pelos irmãos Varziela.

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No dia 8 de dezembro, feriado nacional, pelas 9 horas, entrada da Banda Filarmónica de Santa Maria de Bouro; 9h30, receção e cortejo do juiz da mesa junto ao cruzeiro; 10h30, celebração da missa solene, solenizada pelo grupo coral Nossa Senhora da Conceição e pelo GALA; 14h30, recitação do terço; 15 horas, majestosa procissão com andores, figurantes, que sairá da igreja antiga até à Corporação de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão; 17 horas, início da quermesse de prendas e sorteio do touro. Encerra às 19 horas.