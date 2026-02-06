Famalicão: Apuramento de campeão coloca três equipas em ação este fim de semana

A Associação Galheiro de Valdossos volta a organizar a queima do galheiro. Este ano, as festividades realizam-se entre 13 e 17 de fevereiro, na localidade de Valdossos, numa iniciativa repleta de tradição, entretenimento e gastronomia.

Na sexta-feira, 13 de fevereiro, realiza-se um jantar de amigos que inclui arroz de cabidela, com a animação dos cantares ao desafio por conta do Gonçalo Moreira e João Oliveira.

Sábado, 14 de fevereiro, às 14 horas, tem lugar um torneio de sueca. À noite, às 20 horas, realiza-se o Jantar dos Namorados, com acompanhamento de música ao vivo por Susana Costa.

No domingo, ocorre a 1ª edição da caminhada “Rota dos Galheiros” que terá início às 10h, e percorrerá os 4 galheiros da freguesia, com atuação dos Zés Pereiras. A caminhada é antecedida por uma animada sessão de aquecimento com a professora de dança Mariana Alves.

O menu gastronómico apresenta para o almoço de domingo gordo o tradicional cozido à portuguesa. A partir das 15 horas, decorre o Festival de Ranchos, com a participação de cinco grupos folclóricos. Às 21 horas, os Amigos do Minho finalizam o programa.

Na segunda-feira, 16 de fevereiro, Veiguinha da Viola anima a noite, com um concerto agendado para as 21 horas.

Na terça-feira, 17 de fevereiro, dia das grandes festividades, atua MDancers Academy, às 20h30, seguida de rusgas de concertinas e do espetáculo de fogo Dzubigon. Pelas 22 horas, o momento mais aguardado da festa com o ritual de encenação e a queima do Galheiro.

