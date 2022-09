Famalicão: ARACA homenageada pelo Centro Social de Cabeçudos

No passado domingo, a Associação Social, Cultural e Recreativa de S. Cristóvão de Cabeçudos voltou a celebrar o dia do associado, após a limitação provocada pela pandemia.

Numa tarde de reencontro e convívio, decorreu uma homenagem à Associação Recreativa dos Amigos de Cabeçudos – ARACA, pelo contributo na concretização da principal obra da associação – o Centro Social da freguesia.

Desde 1986, ano da fundação, a ARACA trabalhou com o objetivo de angariar fundos para a construção de uma obra social. Muitas foram as atividades que permitiram angariar um relevante valor financeiro que foi doado à obra da Associação Social, Cultural e Recreativa de S. Cristóvão de Cabeçudos.

Dado que o ARACA encerrou a sua atividade no final do ano passado, a direção do Centro Social quis deixar uma marca visível no centro social para que todos se lembrem deste esforço, trabalho e dedicação. Assim, uma das salas do centro social foi recebeu o nome “ARACA”. O ato foi presenciado pelo atual presidente da Associação Social, Cultural e Recreativa de S. Cristóvão de Cabeçudos, André Oliveira, e do último presidente do ARACA, Agostinho Ribeiro.

O encontro foi ainda marcado por um bonito momento musical, recordando as cantigas de outros tempos.