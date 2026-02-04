Famalicão: Árbitro assinala penálti… que não deixa marcar, terminando o jogo

Na jornada do passado fim de semana, na partida entre o S. Cosme e o Delães, que a equipa da casa venceu, por 2-1, o árbitro assinalou uma grande penalidade, mas apitou para o final do encontro sem deixar marcar o castigo máximo, a favor do conjunto delaense que vai fazer uma exposição aos órgãos competentes da AF Braga.

O jogo estava prestes a terminar e foi assinalado o penálti e, «de forma incompreensível, o árbitro deu o jogo por terminado antes da marcação da referida grande penalidade poder ser executada, impedindo, assim, a reposição de uma decisão por si tomada e condicionando, de forma grave, o desfecho do encontro», descreve o CRP Delães em comunicado publicado nas redes sociais.

O clube entende que a inusitada decisão «ultrapassa largamente o erro pontual e representa uma falha grave na condução do jogo, que coloca em causa a verdade desportiva, o trabalho das equipas e a credibilidade da competição».

A decisão do árbitro provocou a indignação dos adeptos delaenses, embora o clube repudie «qualquer comportamento inadequado, defendendo sempre o respeito e o fair-play». A coletividade de Delães alerta, no entanto, que cabe às entidades responsáveis prevenir estas situações, «através de uma arbitragem mais competente, rigorosa e preparada para gerir momentos decisivos dos jogos».

O CRP Delães apela à Associação de Futebol de Braga que analise, «com a devida seriedade», estes acontecimentos «e atue para corrigir e melhorar os critérios e a qualidade da arbitragem», para salvaguarda «da justiça desportiva e a tranquilidade das competições».

O jogo em causa, entre o S. Cosme e o Delães, é da décima terceira jornada da série D da 1.ª divisão da AF Braga.