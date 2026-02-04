Concelho, Desporto, Futebol

Famalicão: Árbitro assinala penálti… que não deixa marcar, terminando o jogo

Na jornada do passado fim de semana, na partida entre o S. Cosme e o Delães, que a equipa da casa venceu, por 2-1, o árbitro assinalou uma grande penalidade, mas apitou para o final do encontro sem deixar marcar o castigo máximo, a favor do conjunto delaense que vai fazer uma exposição aos órgãos competentes da AF Braga.

O jogo estava prestes a terminar e foi assinalado o penálti e, «de forma incompreensível, o árbitro deu o jogo por terminado antes da marcação da referida grande penalidade poder ser executada, impedindo, assim, a reposição de uma decisão por si tomada e condicionando, de forma grave, o desfecho do encontro», descreve o CRP Delães em comunicado publicado nas redes sociais.

O clube entende que a inusitada decisão «ultrapassa largamente o erro pontual e representa uma falha grave na condução do jogo, que coloca em causa a verdade desportiva, o trabalho das equipas e a credibilidade da competição».

A decisão do árbitro provocou a indignação dos adeptos delaenses, embora o clube repudie «qualquer comportamento inadequado, defendendo sempre o respeito e o fair-play». A coletividade de Delães alerta, no entanto, que cabe às entidades responsáveis prevenir estas situações, «através de uma arbitragem mais competente, rigorosa e preparada para gerir momentos decisivos dos jogos».

O CRP Delães apela à Associação de Futebol de Braga que analise, «com a devida seriedade», estes acontecimentos «e atue para corrigir e melhorar os critérios e a qualidade da arbitragem», para salvaguarda «da justiça desportiva e a tranquilidade das competições».

O jogo em causa, entre o S. Cosme e o Delães, é da décima terceira jornada da série D da 1.ª divisão da AF Braga.

 

Deixe um comentário

Famalicão: Riscos e desafios do mundo digital debatidos em Vermoim

A Junta de Freguesia de Vermoim promove uma sessão de sensibilização (com informações teóricas e práticas) para ajudar a identificar os riscos e desafios que o ambiente digital apresenta, bem como aprender estratégias para garantir uma utilização mais segura, equilibrada e consciente.

Será no dia 28 de fevereiro, às 14h30, no salão nobre da Junta de Freguesia de Vermoim.

Os convidados são Daniela Rosendo, doutorada em psicologia aplicada (Universidade do Minho), especialista em competências socioemocionais, parentalidade e bem-estar psicológico. Ainda Sérgio Lopes, consultor em tecnologia, inovação e cibersegurança, especialista em transformação digital de cidades inteligentes e no setor público.

Inscrição obrigatória, limitada às primeiras 50 vagas em https://forms.gle/r3Kr9Wxx47ae6bbk8

Famalicão: Já há árbitro para o jogo de segunda-feira

Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos da 21.ª jornada da I Liga. Para o encontro entre o FC Famalicão e a AFS, marcado para segunda-feira, foi nomeado Luís Filipe, árbitro da AF Lisboa.

Alexandre Ferreira e Diogo Pereira são os assistentes e Vítor Lopes o quarto árbitro. VAR: Rui Soares e AVAR: Márcio Azevedo.

O jogo está marcado para as 18h45, no Estádio Municipal.

Famalicão: Reforço de inverno já treina no FC Famalicão

Vojin Serafimovic, reforço do FC Famalicão no último dia do mercado de inverno, treinou esta quarta-feira com os seus novos companheiros. No Centro de Treinos, o jovem defesa central fez parte de mais um treino de preparação para o próximo encontro da I Liga, segunda-feira, na receção ao AFS.

Na foto, partilhada pelo FC Famalicão, Serafimovic surge acompanhado de Sorriso e do capitão Gustavo Sá.

O sérvio de 20 anos formou-se no FK Cukaricki, emblema pelo qual cumpriu a estreia na Liga Sérvia aos 17 anos. Apesar da juventude, totaliza quase 40 jogos na principal competição deste país dos Balcãs, já jogou na Liga Conferência e é internacional pelas seleções jovens do seu país, tendo jogado entre os sub-15 e os 21, com participação no Campeonato da Europa de sub-17, em 2022.

Famalicão: Festeje o Carnaval dentro de água

O Grupo Desportivo de Natação volta a realizar a “Hidro Carnaval”. É uma iniciativa que já tem alguns anos e que visa celebrar o Carnaval dentro de água. Acontece nas piscinas municipais, na noite do dia 13 de fevereiro, a partir das 22h15, com entrada livre e exclusiva para adultos.

Com a promessa de «uma noite cheia de cor, música e diversão», os melhores mascarados ganham prémios. O primeiro recebe três mensalidades, o segundo duas e o terceiro melhor mascarados uma mensalidade.

Famalicão: Cozido à Portuguesa para ajudar a paróquia de Gavião

Domingo, dia 15 de fevereiro, haverá cozido à portuguesa em Gavião, cuja receita reverte para a angariação de fundos para as obras paroquiais. A dose para duas pessoas custa 19 euros. Por mais um euro leva broa de pão de milho.

As encomendas devem ser feitas até ao dia 13 de fevereiro pelo número 933 403 027 (Mário Azevedo) ou diretamente na sacristia.

Levantamento a partir das 11h30, no adro da igreja. Não precisa trazer recipientes.

A paróquia apela à população que faça a sua encomenda e, além de estar a degustar uma bela refeição, está a colaborar com as obras paroquiais.

Famalicão: Stand Up Comedy e Laurus Metal Battle em destaque na Casa do Artista Amador

Esta sexta-feira é dia de Stand Up Comedy na Casa do Artista Amador de Famalicão, a partir das 22 horas. Pedro Miranda & Convidados vão subir ao palco para uma noite animada onde o humor que nasce do dia-a-dia convida a boas gargalhadas. A entrada tem um custo de 5 euros e as reservas podem ser feitas online aqui.

No sábado decorre a primeira eliminatória do concurso Laurus Metal Battle 2026. A abertura de portas acontece às 21h00 e na eliminatória participam as bandas Inussual de Espanha, Nothisera e Straight Against Fall de Portugal.

Neste concurso o público também vota para a escolha da banda vencedora da eliminatória. A entrada tem um custo de 6 euros, sendo gratuita para quem já adquiriu o passe para o Laurus Nobilis 2026. Os sócios da AECL têm um desconto de 50%.

Para mais informações e reservas ligue 969 489 422.