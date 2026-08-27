David Silva, árbitro da AF Porto, vai dirigir o encontro da quarta jornada da I Liga, entre o FC Famalicão e o Gil Vicente.

Carlos Campos e Nelson Cunha são os assistentes e Rui Lima o 4.º árbitro. No AVAR/AVAR estarão João Malheiro Pinto e Pedro Felisberto.

Este dérbi minhoto está marcado para as 20h30 do próximo domingo, no Estádio Municipal de Famalicão. A equipa visitante soma 6 pontos em duas partidas, enquanto que os famalicenses, em três encontros, apenas conquistaram um ponto. Foi em casa do Estoril (1-1), na jornada de abertura. Depois, duas derrotas, 1-2 e 1-0 com o Marítimo e Santa Clara, respetivamente.