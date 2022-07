Famalicão: Árbitro João Pinheiro com voto de louvor

Abriu o Dona Maria Famalicão Beer Fest, evento que associa as mais reputadas cervejas artesanais à melhor Street Food, devidamente condimentadas com muita animação. Esta festa, que decorre até domingo, tem como palco a Praça da Cidadania, à entrada do Parque da Devesa, na cidade de Famalicão.

O cenário perfeito para quatro dias de festa e convívio que acolherá mais de 120 cervejas artesanais nacionais, entre as quais a Letra, Vadia ou Praxis e muitas outras novidades, como é o caso da estreia nacional da Franziskaner Weissbier, com mais de 600 anos de existência e uma das cervejas de trigo mais conhecidas do mundo.

A Festa da Cerveja é uma organização do Círculo de Cultura Famalicense (Cidade Hoje Rádio/Jornal/Televisão), com o apoio da Câmara Municipal, da Associação Comercial e Industrial de VN Famalicão, do Intermarchê, do Grupo Classe (responsável por toda a animação do Festival) entre outros parceiros e clientes que se juntam a este evento único na nossa cidade.

Depois do sucesso das duas primeiras edições, esperam-se milhares de pessoas na Praça da Cidadania para experimentarem cerveja artesanal, acompanhada pelos melhores petiscos. Se o cardápio já é perfeito, junte-lhe, ainda, muita animação.

Esta é a oportunidade perfeita para sair com a família, brindar com os amigos e celebrar o verão. Visite o espaço esta quinta-feira, até meia noite; na sexta-feira abre às 18 horas e encerra à 01 horas; no sábado funciona das 12 à 01 horas; e no domingo, das 12 às 20 horas.