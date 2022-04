Famalicão: Árbitro João Pinheiro realiza ação de sensibilização na AML

Equipa feminina do Famalicão joga no Seixal com os olhos postos no Jamor

A equipa feminina do FC Famalicão está a um passo de fazer história no desporto famalicense. Esta segunda-feira, dia 25 de abril, joga às 17 horas, em Amora, no município do Seixal, a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal.

Com três golos de vantagem sobre o Amora, a equipa treinada por Jorge Barcellos está muito perto de carimbar um lugar na final da competição, que se vai disputar no emblemático Estádio Nacional do Jamor, no final do mês de maio.

Esta partida decisiva vai disputar-se no Centro de Treinos do Serrado.