Na Gala do Desporto a distinção maior – Excelência – foi para João Pinheiro, um dos melhores árbitros nacionais que exibe, também, as “divisas” FIFA. Emocionado agradeceu à família, a quem o tem acompanhado nesta jornada pela arbitragem e deixou o lamento de que “não é fácil ser árbitro em Portugal”.

O troféu Clube/associação do ano foi a Academia Gindança responsável pelo Famalicão Dança que, este ano, contou para a Taça do Mundo Adultos 10 Danças.

O troféu do árbitro do ano foi atribuído a Teresa Oliveira, do Núcleo de Árbitros de Famalicão. Quanto ao treinador, o júri escolheu o ex-ciclista Tiago Machado, da Academia de Ciclismo Efapel.

Os atletas revelação são Mariana Maciel, do atletismo do SC Braga, e Francisco Silva, nadador do Grupo Desportivo de Natação.

O troféu de dirigente do ano foi para Alexandre Oliveira, da Jing-She Famalicão e da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas.

E o evento desportivo do ano, o único troféu cuja votação final é do público, foi para a Lap 50 Ultra Trail de Famalicão.

A Gala do Desporto decorreu, este domingo, no Pavilhão Municipal que esteve cheio. Bem mais do que duas centenas de atletas, treinadores e clubes foram distinguidos na noite que celebrou o desporto famalicense.