A partida entre o Famalicão e o Gil Vicente, na tarde deste domingo, às 15h30, vai ser de casa cheia.

Ainda há 250 bilhetes, que podem ser adquiridos até às 18 horas deste sábado, na Loja Oficial. Os poucos ingressos que possam ficar, serão vendidos no Estádio Municipal, no dia do jogo.

A hora a que se realiza a partida e o bom momento da equipa, que a meio da semana garantiu um lugar nas meias finais da Taça de Portugal, ajudam a explicar esta procura de bilhetes que acabará por lotar o Estádio Municipal.