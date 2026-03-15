Famalicão: Arcebispo de Braga preside à procissão dos Santos Passos em Landim

A freguesia de Novais assinalou o primeiro aniversário da sua restauração administrativa com uma sessão comemorativa que reuniu autarcas, representantes institucionais e população.

A cerimónia recordou o momento em que a comunidade recuperou a autonomia, após a desagregação da antiga União de Freguesias de Ruivães e Novais. Ao longo da sessão foi destacado o significado deste processo para a população e o percurso realizado durante o último ano.

Na intervenção principal, houve referência ao trabalho desenvolvido neste primeiro ano, dedicado sobretudo à organização e estruturação da freguesia. Esse processo permitiu criar bases para o funcionamento dos serviços e reforçar a proximidade com a população. A sessão incluiu também um reconhecimento às pessoas que defenderam a restauração da freguesia de Novais ao longo dos últimos anos.

A iniciativa contou com a presença do vereador da Câmara Municipal, Augusto Lima, em representação do Município. Durante a sessão houve destaque para a importância da colaboração institucional neste período inicial.