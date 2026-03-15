Famalicão: Arcebispo de Braga preside à procissão dos Santos Passos em Landim

Na tarde deste domingo realizou-se, na paróquia de Landim, a procissão dos Santos Passos. Presidida por D. José Cordeiro, Arcebispo de Braga, levou à rua cerca de 150 figurantes em representação da Paixão e Morte de Cristo. O Sermão do Encontro ocorreu em frente à Capela dos Santos Passos, presenciado por centenas de pessoas.
Além das autoridades religiosas, acompanharam a procissão o presidente da Junta de Freguesia, Joel Oliveira e, em representação do Município, a vereadora Vânia Marçal. A Banda de Música das Caldas das Taipas fechava a procissão que percorreu o itinerário habitual, terminando com o Sermão do Calvário, em frente à igreja.