Famalicão: Armando Andrade treina seniores do FAC na próxima época

A Festa em Honra de São Pedro de Bairro realiza-se no próximo fim de semana, de 27 a 29 de junho.

O programa tem início na sexta-feira, às 21h00, com a atuação do Grupo Alvorada Musical e para as 00h30 está agendada uma sessão de fogo de artifício.

No sábado, dia 28, Sarilhos a Bombar vão dar a volta pela freguesia a partir das 14h00 e ao início da noite as Marchas Populares saem à rua. Segue-se a atuação do Grupo musical Ukapa às 23h00 e mais uma sessão de fogo de artifício às 24h00. A noite prossegue com a animação de Noninho Navarro.

No domingo, terceiro e último dia de celebração, a entrada da Comissão de Festas e da Sociedade Filarmónica Vizelense no Adro da Igreja vai acontecer às 11h00, quinze minutos depois terá início a missa solene em honra de S. Pedro. A procissão está programada para as 16h00. A partir das 17h00 o Amigo Simão vai animar todos os presentes, seguido pela Sociedade Filarmónica Vizelense às 18h30.

A passagem de testemunho acontece às 19h30 e termina com uma sessão de fogo de artifício.