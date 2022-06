Famalicão: Armando Andrade vai para a quinta época no FAC

O treinador Mário Jorge vai continuar ao serviço da AD Ninense, equipa famalicense que milita na Pró Nacional da AF Braga. O anúncio foi feito esta quarta-feira e Mário Jorge manter-se-á pela quarta época consecutiva. Ricardo Correia, Carlos Carvalhinho e Ciso Castro são os outros elementos da equipa técnica.

O presidente do clube, Amadeu Costa, garante que foi «fácil acertar a continuidade. Quando as pessoas se entendem perfeitamente, tudo se torna mais fácil, como é o caso». Mário Jorge, por seu turno, diz que a continuidade «era vontade das duas partes. Neste clube, onde me sinto cada vez mais ninense, o relacionamento e o entendimento é muito bom».

Com este passo, o clube já olha para a nova época desportiva. A maior parte do plantel vai manter-se. «Procuramos jogadores que gostem de representar a ADN, mas não conseguimos competir com os valores que os nossos adversários estão a oferecer e, em vários casos, nem com clubes da Divisão de Honra. É a nossa realidade atual e é importante que as pessoas que nos apoiam tenham consciência disso, porque não chega a equipa técnica e os jogadores para ganhar jogos, precisamos mesmo muito do apoio dos adeptos que foram incansáveis nestes últimos tempos», refere Mário Jorge.