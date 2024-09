Famalicão: Armando Evangelista castigado com um jogo de suspensão

A segunda prova distrital de futebol da AF Braga passa a ser designada Campeonato ABB | Divisão de Honra. A apresentação do naming sponsor decorreu esta quinta-feira e resulta do apoio do Grupo ABB ao futebol distrital. Manuel Machado, presidente da associação, agradeceu o apoio que considera «muito importante, porque permite-nos ajudar, ainda mais e melhor, os nossos clubes. Estamos muito gratos por termos um grupo empresarial desta dimensão e prestígio associado à nossa prova».

Gaspar António Borges, em representação do Grupo ABB, assinalou que este apoio ao futebol distrital reflete «a contínua e grande proximidade do Grupo ao meio desportivo. Os valores que o desporto promove são para nós fundamentais e devem fazer parte de todas as sociedades saudáveis e desenvolvidas». Através desta parceria com a Associação de Futebol de Braga, a ABB «reforça o seu apoio à base do futebol e do desporto, consciente de que esta é também uma competição de talentos».

O empresário elogiou, ainda, o trabalho dos clubes filiados na associação distrital, considerando que «são pilares da nossa comunidade que, mais do que atletas, ajudam a formar pessoas. Com esta parceria, queremos também transmitir aos clubes a nossa proximidade e dizer-lhes que terão na ABB um parceiro para o seu crescimento e para a concretização da sua missão».

Recorde-se que também a principal prova da AF Braga apresenta um patrocinador, designando-se de Cleanwatts Pró-Nacional.