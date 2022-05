Famalicão: Armindo Araújo vence em Vila Pouca de Aguiar

Armindo Araújo, atleta do Liberdade FC, que recentemente se sagrou campeão distrital de trail longo, no escalão M50, venceu a versão mais curta do Trail CTM de Vila Pouca de Aguiar, no escalão M55.

Os atletas mais novos do Liberdade também competiram este fim de semana. No Torneio Olímpico Jovem Regional, em Guimarães a atleta iniciada Maria Rodrigues venceu os 1500 metros e 800 metros com tempos que representam novos recordes pessoais. De destacar, ainda, os resultados da colega de equipa e escalão, Clara Costa, que alcançou a 2ª e 6ª posições, nas distâncias dos 1500 metros obstáculos e 800 metros, aqui com novo recorde pessoal. No mesmo evento, o clube levou vários atletas à competição extra, com boas prestações e alguns novos recordes pessoais.