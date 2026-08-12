Arnoso Santa Maria celebra a Festa do Senhor este fim de semana. A programação começa na sexta-feira com Cantares ao Desafio por Valter São Martinho, Adília de Arouca, Pedro Malheiro e Maria Celeste pelas 22h00, seguindo-se a atuação do DJ Muka à meia-noite.

No sábado há eucaristia às 10h30 e ao almoço pode desfrutar do dia da francesinha a partir das 12h00. A dupla do Preço Certo Miguel Vital & Betão vai subir ao palco por volta das 22h00 e mais tarde haverá uma sessão de fogo de artifício.

A Banda Marcial de Arnoso vai atuar no domingo às 16h00 e os juízes da festa serão recebidos quinze minutos depois. A eucaristia em Honra do Santíssimo Sacramento, seguida pela majestosa procissão, vai decorrer pelas 17h00. Para fechar a noite, o grupo Fammashow vai animar a comunidade a partir das 22h00.