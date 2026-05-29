Famalicão: Arnoso Sta Maria recebe Mostra Comunitária este fim de semana

A freguesia de Arnoso Santa Maria acolhe este fim de semana a sua Mostra Comunitária, um evento que reúne animação, cultura, gastronomia e convívio para todas as idades. As celebrações decorrem na EB Conde de Arnoso nos dias 30 e 31 de maio.

No sábado, o programa arranca às 14h00 com a abertura oficial da mostra, seguida da comemoração do Dia Mundial da Criança com várias diversões no local. Ao longo da tarde destaca-se uma demonstração da Academia Alex Ryu Jitsu de Arnoso Santa Maria e um lanche para todas as crianças. À noite, a festa continua com um jantar dedicado à Francesinha em regime de angariação de fundos para a Comissão de Obras, seguido da atuação da Orquestra Juvenil da Academia da Banda de Arnoso, do músico “Amigo Simão” e de animação musical com o DJ “Pedro Eventos” a partir das 23h30.

No domingo, o programa tem início às 10h30 com uma Eucaristia solenizada pelo Grupo Coral Eucaristia Jovem, seguindo-se um almoço de angariação de fundos para a Comissão de Obras a partir das 12h00.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures.