Concelho, Sociedade

Famalicão: Arnoso Sta Maria recebe Mostra Comunitária este fim de semana

A freguesia de Arnoso Santa Maria acolhe este fim de semana a sua Mostra Comunitária, um evento que reúne animação, cultura, gastronomia e convívio para todas as idades. As celebrações decorrem na EB Conde de Arnoso nos dias 30 e 31 de maio.

No sábado, o programa arranca às 14h00 com a abertura oficial da mostra, seguida da comemoração do Dia Mundial da Criança com várias diversões no local. Ao longo da tarde destaca-se uma demonstração da Academia Alex Ryu Jitsu de Arnoso Santa Maria e um lanche para todas as crianças. À noite, a festa continua com um jantar dedicado à Francesinha em regime de angariação de fundos para a Comissão de Obras, seguido da atuação da Orquestra Juvenil da Academia da Banda de Arnoso, do músico “Amigo Simão” e de animação musical com o DJ “Pedro Eventos” a partir das 23h30.

No domingo, o programa tem início às 10h30 com uma Eucaristia solenizada pelo Grupo Coral Eucaristia Jovem, seguindo-se um almoço de angariação de fundos para a Comissão de Obras a partir das 12h00.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures.

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Famalicão: Equipa sub-19 continua na Liga Feminina

O FC Famalicão assegurou a permanência na Liga Feminina sub-19 ao vencer, 0-1, na visita ao Amora FC.

As famalicenses apresentaram-se no segundo jogo em vantagem, graças ao triunfo caseiro, por 3-2, na primeira mão. No reduto do Amora confirmaram, com nova vitória, a manutenção no principal campeonato nacional feminino sub-19.

Foto reprodução Facebook FC Famalicão Feminino

Governo quer obrigar operadoras a bloquearem chamadas e sms sobre burlas

O Governo aprovou novas medidas para combater as burlas feitas através de chamadas e mensagens de telemóvel. A proposta prevê que as operadoras passem a bloquear ou ocultar mensagens suspeitas.

O objetivo é aumentar a segurança nas comunicações e reduzir casos de fraude, como a utilização de números falsos para enganar as vítimas e obter dados pessoais.

A proposta segue agora para discussão e aprovação na Assembleia da República.

Famalicão já está iluminado para as Antoninas

Já foi ligada a iluminação para as Festas Antoninas de Famalicão.

As maiores festas do concelho arrancam oficialmente dia 5 de junho, no entanto, em alguns pontos da cidade, já se sente o ambiente desta quadra. Alguns foodtrucks e divertimentos, na Praça Mouzinho de Albuquerque, já iniciaram a atividade e, na última noite, foram ligada a iluminação.

Pelas principais ruas da cidade há elementos alusivos às festas da cidade que, como habitualmente, registam o seu ponto alto, na noite do dia 12, com o desfile das marchas a concurso.

Famalicão: Concelhia leva 23 delegados ao congresso do PSD

Luís Montenegro foi reeleito presidente do PSD, nas diretas do partido que decorreram este sábado. Também foram eleitos os Delegados ao 43 Congresso e a comitiva famalicense, liderada por Paulo Reis, será a segunda maior a nível nacional.

Montenegro era candidato único e conseguiu 94,8 por cento dos votos, num ato eleitoral que teve uma elevada taxa de abstenção.

Na Concelhia de Famalicão, a segunda maior do país, Montenegro alcançou 91,9%.

Também foi eleita a lista de Delegados ao Congresso, que vai decorrer de 20 a 21 de junho, em Anadia.
Em Famalicão, a lista A, única a votos, encabeçada pelo líder da Concelhia, Paulo Reis, recebeu 96,7.

O PSD famalicense leva 23 delegados ao 43. Congresso, sendo a segunda maior representação na “reunião magna” social democrata marcado para junho.

Famalicense Pedro Almeida vence Rali de Lisboa com apenas um segundo de vantagem

Pedro Almeida não deu hipóteses à concorrência no Rali de Lisboa. O piloto de Famalicão, com António Costa nas notas, subiu ao degrau mais alto do pódio na terceira ronda do Campeonato de Portugal de Ralis 2026, a primeira realizada em asfalto, ao volante do Toyota GR Yaris Rally2 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal. A margem para Rúben Rodrigues, segundo classificado, foi de apenas um segundo.

Num rali disputado ao milímetro, a decisão caiu na Power Stage de Sintra/Almargem do Bispo. Almeida terminou a especial a 1,5 segundos do tempo de referência, confirmando o triunfo. Rodrigues ficou em segundo e José Pedro Fontes completou o pódio.

Depois de dois pódios já conquistados esta temporada, incluindo um no Rali de Portugal, o famalicense soma agora a sua primeira vitória do ano e reforça a condição de um dos protagonistas do campeonato nacional.

[Simulacro] Acidente com aeronaves em Famalicão

O Heliporto Municipal de Vila Nova de Famalicão, Bairro, foi esta manhã palco de um exercício de emergência à escala total, no âmbito do teste e validação do respetivo Plano de Emergência. Segundo a informação avançada pelos B.V. Riba d’Ave, o cenário encenado foi uma colisão entre aeronaves, um dos mais exigentes em termos de resposta operacional.

A operação mobilizou diversas entidades, nomeadamente o Serviço Municipal de Proteção Civil, os Bombeiros, a GNR e o INEM, que trabalharam de forma coordenada para testar a capacidade de resposta e a articulação entre os diferentes meios de socorro.

Durante a manhã registou-se uma movimentação excecional de veículos e operacionais de emergência nas imediações do heliporto, tratando-se, em todo o momento, de uma ação previamente planeada e controlada, sem qualquer situação real de perigo associada.