Famalicão: Arraial dos Santos Populares em Jesufrei

A comissão de festas de S. Miguel, de Jesufrei, organiza, este sábado, a partir das 18 horas, um arraial de santos populares, com sardinhas, fêveras, caldo verde, barriguinhas e pão com chouriço.
Garantida, também, animação ao vivo.
A comissão de festas de S. Miguel, de Jesufrei, organiza, este sábado, a partir das 18 horas, um arraial de santos populares, com sardinhas, fêveras, caldo verde, barriguinhas e pão com chouriço.
Garantida, também, animação ao vivo.
A Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF) reuniu esta sexta-feira, 5 de junho, com o Município e as forças de segurança para analisar medidas que contribuam para reforçar a segurança no centro urbano, em particular no comércio tradicional.
O encontro decorreu na Casa do Empresário ACIF e permitiu definir um conjunto de ações destinadas a reduzir o sentimento de insegurança que se tem vindo a instalar entre comerciantes e população.
A reunião acontece numa altura em que os indicadores oficiais continuam a apontar para níveis de criminalidade controlados no concelho. Recentemente, o diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, destacou que Vila Nova de Famalicão apresenta índices de criminalidade por habitante inferiores à média nacional e também abaixo dos registados no distrito de Braga.
Apesar destes dados positivos, os vários intervenientes consideram importante continuar a reforçar a prevenção e a proximidade junto da comunidade, contribuindo para aumentar a perceção de segurança no espaço público e nas zonas comerciais da cidade.
A Junta de Freguesia de Gavião vai promover, entre os dias 14 e 21 de junho, as celebrações do “Dia da Freguesia / Mostra Comunitária ”, sob o lema “Comunidade com Vida!”.
O programa reúne várias iniciativas de desporto, cultura, tradição e animação para todas as idades, com início no domingo, 14 de junho, com um Torneio de Jogos Tradicionais. Ao longo da semana, haverá ainda caminhadas noturnas, aulas de fitness e o habitual jogo de futebol “Velhas Guardas”.
O fim de semana de 20 e 21 de junho será o ponto alto das comemorações, com a abertura da Mostra Comunitária e da Praça Comunitária no Adro da Igreja. Estão previstas atividades como a Festa das Crianças, demonstrações culturais, a 4.ª Caminhada Solidária e a 18.ª Corrida Popular de Gavião, além de animação com magia, touro mecânico e música com o DJ João M.
O encerramento acontece no domingo, com pequeno-almoço comunitário, missa solene e sessão oficial do Dia da Freguesia na Junta de Freguesia de Gavião.
O segundo dia das Festas Antoninas, em Famalicão, promete animação para todas as idades. Este sábado, 6 de junho, há um programa diversificado que junta desporto, música e tradições populares.
Durante o dia, a Alameda dos Caminhos de Santiago, em Antas, recebe a já habitual “Descida Mais Louca”. A partir das 9h00, o Parque da Juventude acolhe o torneio Famalicão Street Basket 3×3.
À tarde, pelas 14h00, a Praceta Cupertino de Miranda será palco do 7.º Festival de Cavaquinhos, que reúne grupos de várias localidades do país.
A noite fica marcada pelo Raid Antoninas, entre as 21h00 e as 24h00, em Antas, e pelos espetáculos musicais de Sérgio Mirra, às 21h30, na Praceta Cupertino de Miranda, e do Grupo Diapasão, às 22h30, na Praça D. Maria II.
As Festas Antoninas decorrem até 13 de junho, com dezenas de iniciativas espalhadas pela cidade.
Esta sexta-feira, a GNR de Famalicão identificou e constituiu arguido, um homem de 49 anos, pelo crime de ameaças.
No âmbito do respetivo inquérito crime por ameaças, foram realizadas buscas domiciliárias – uma em oficina e seis em viaturas – que culminaram na apreensão de quatro espingardas calibre 12; uma arma de ar comprimido; e 97 cartuchos de calibre 12.
Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.
Quarenta jovens do 10.º e 12.º anos da Escola Secundária D. Sancho I visitaram o Regimento de Artilharia n.º 5 do Exército Português, em Vendas Novas.
A participação, que decorreu nos dias 28 e 29 de maio, esteve inserida no projeto Ser Militar, com o objetivo de desenvolver competências fundamentais como a camaradagem, a resiliência, a liderança e a capacidade de tomada de decisão sob pressão; além de aproximar os jovens das Forças Armadas e dos seus valores.
Acompanhados por 3 professores e 2 assistentes operacionais, executaram diversos exercícios como pista de obstáculos, topografia diurna e noturna, provas de liderança, demonstração de capacidades militares e hastear da Bandeira Nacional.
No âmbito do vigésimo Dia do Dador de Sangue Famalicense, no dia 10 de junho, o quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses recebe, entre as 9 e as 12h30, uma colheita de sangue, pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
Esta iniciativa, levada a cabo pela Associação de Dadores de Sangue de VN Famalicão faz parte da programação das Festas Antoninas. Antes da colheita de sangue, às 9 horas, na Matriz Antiga será celebrada eucaristia em memória dos dadores e diretores falecidos.
Mais tarde, às 13 horas, no Centro Pastoral de Santo Adrião, decorre o almoço de confraternização, seguido da sessão solene para entrega de galardões, com animação com Vítor Faria.