Famalicão: Arraial em São Miguel o Anjo

A Comissão de Festas em honra de São Miguel o Anjo, a realizar em finais de setembro, na freguesia de Calendário, promove no próximo sábado um arraial minhoto de angariação de fundos, para a festa. A partir das 20 horas, no salão do Centro Cultural e Recreativo, junto à igreja de São Miguel o Anjo, haverá comidas típicas, bom vinho, cantares populares, muita animação e algumas surpresas. A entrada é livre.