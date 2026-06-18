Famalicão: Arraial para ajudar a Maria Luísa

Maria Luísa é uma menina de três anos que sofre de trissomia 10 e tem 85% de incapacidade. Já com três anos, não anda nem fala devido à doença. Como forma de ajudar nos tratamentos e melhorar um pouco a vida de Maria Luísa e dos pais, um grupo solidário resolveu organizar um arraial Minho, com gastronomia e animação. Quem quiser assistir vai não só divertir-se como contribuir para uma boa causa, porque todo o valor angariado reverterá para a Maria Luísa.

O arraial minhoto está marcado para o dia 27 de junho, sábado, a partir das 9 horas, no Villa Park Sports, em Ribeirão. Contará com demonstrações da Academia Alex Ryu Jitsu, atuação do Grupo de Cavaquinhos do CCDR, cantares ao desfio e outras surpresas. Haverá porco no espeto, bifanas, torneio de padel, torneio de sueca e outros jogos e atrações.

Inscrições abertas para os torneios de padel (962349646 ou no local) e de sueca (965814495).