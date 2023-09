Famalicão: Arraial solidário em Ribeirão para comprar uma ambulância

Na noite do dia 30 de setembro, a sede da Junta de Freguesia de Ribeirão é palco de um Arraial Solidário com o propósito de angariar fundos para a compra de uma ambulância para a comunidade de Marandallah, na Costa do Marfim.

Trata-se de uma iniciativa promovida por Paulo Silva, voluntário missionário, que em agosto do ano passado fez uma missão humanitária naquela região. Para dar seguimento à sua ação, em conjunto com a Paróquia e a Junta de Freguesia de Ribeirão, promove o Arraial Solidário que começa pelas 20h30, com a música de Isa Sofi e Matilde Baptista, ex-participantes do The Voice Kids; WMMS – Elvis Tribute; e stand up comedy com João Costa, Nando Silva, Tiago Caballero e Amaury.

No final arraial, que terá comes e bebes, serão sorteados três grandes prémios.