Concelho

Famalicão: Arranca a recolha de biorresíduos nas três vilas

A recolha porta-a-porta de resíduos domésticos orgânicos chega esta semana às três vilas do concelho, o que representa cerca de meio milhar de habitações.

A recolha nas vilas será efetuada porta a porta, duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras, a partir das 21h00.

Para o efeito, a autarquia está a distribuir contentores de 10 e 40 litros para a deposição de biorresíduos nas habitações unifamiliares e multifamiliares e contentores de maior capacidade – 120 litros – para os edifícios habitacionais com casa do lixo.

O município assume que a expansão do serviço pretende fomentar a valorização dos resíduos orgânicos domésticos junto de um número cada vez maior de famalicenses e reduzir a carga poluente enviada para deposição em aterro.

Em nota à imprensa, o presidente da Câmara, Mário Passos, afirma que «ao alargarmos este serviço às nossas vilas, estamos a dar aos cidadãos os meios necessários para que o seu contributo ambiental seja real e mensurável. O sucesso que tivemos no centro da cidade provou que os famalicenses estão prontos para este desafio». O autarca destaca, ainda, que «esta expansão é mais um passo essencial na construção de um concelho sustentável».

Refira-se que, para além da recolha de biorresíduos domésticos no centro urbano, às segundas e quintas, e nas vilas, às terças e sextas, a Câmara Municipal efetua também a recolha de biorresíduos em três circuitos não domésticos: nos grandes produtores (empresas, escolas e instituições com cantinas), no sistema HORECA (hotéis, cafés e restaurantes) e ainda a recolha seletiva dos resíduos verdes em todos os cemitérios do concelho, permitindo assim a sua valorização e evitando a sua deposição em aterro.

Recorde-se que a medida resulta do novo contrato de recolha de resíduos que entrou em vigor, no passado mês de março, em todo o concelho. Assim, nos próximos dez anos e de acordo com o novo contrato em vigor, o investimento municipal na recolha de biorresíduos rondará os 4 milhões de euros.

Atualmente, Famalicão já separa na origem mais de 2.400 toneladas anuais de biorresíduos e a expectativa é crescer com este alargamento do projeto a novas áreas geográficas e seguindo uma tendência.

Nas restantes freguesias do concelho, o município aposta na compostagem comunitária, com oito unidades já instaladas e na oferta gratuita de compostores individuais domésticos, acompanhados da respetiva formação técnica para todos os interessados

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Famalicão: Equipa sub-23 vence em Braga e mantém perseguição ao líder

Na jornada 12 da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o FC Famalicão foi vencer, 3-2, a casa do SC Braga. A equipa bracarense adiantou-se no marcador, mas ainda na primeira parte Lamine Beye e Gonzalo Pastor colocaram a equipa famalicense na frente do marcador.

Na segunda parte houve mais golos, um para cada lado, com Duarte Oliveira a fazer o terceiro para o conjunto famalicense.

Com mais três pontos, o Famalicão (25 pontos) continua na perseguição ao líder Académico de Viseu, com 28 pontos.

Na penúltima jornada, a equipa de Nicola Popovic recebe o Torreense.

Famalicão: Seminário sobre Enfermagem do Trabalho

A CESPU promove, entre 17 e 18 de abril, no seu auditório, um seminário sobre Enfermagem do Trabalho, para partilhar experiências e discutir a importância de uma abordagem proativa, preventiva e contínua em contexto laboral.

O programa inclui sessões dedicadas à promoção da saúde física e mental, prevenção de acidentes de trabalho, avaliação de riscos psicossociais e estratégias para ambientes de trabalho mais saudáveis. Os palestrantes vão partilhar as suas experiências profissionais.

«Enquanto o principal foco dos médicos do trabalho é a aptidão para o trabalho, os enfermeiros do trabalho têm como principal desafio a promoção da saúde, procurando garantir bem-estar ao longo da vida profissional, antecipando e prevenindo doenças na terceira idade», destaca Vítor Brasileiro, coordenador pela Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho da CESPU, que organiza este seminário.

A CESPU criou, há cerca de uma década, uma pós-graduação na área da Enfermagem do Trabalho. Esta competência é obrigatória para quem pretende exercer nesta área em concreto, tendo de estar registado na DGS e na Ordem dos Enfermeiros.

Famalicão: Dois atletas do GD Natação batem recordes no Meeting de Felgueiras

Rodrigo Pereira e Francisco Silva estiveram em grande destaque ao conseguirem estabelecer novos recordes do Meeting Internacional de Felgueiras, evento que decorreu no passado fim de semana.

Rodrigo Pereira fixou o recorde nos 50 metros livres, com a marca de 22,48 segundos, enquanto Francisco Silva estabeleceu um novo máximo nos 200 metros Costas com o tempo de 1:57.10.

Nesta competição foram, ainda, batidos recordes pessoais, conquistados vários títulos e foram assegurados os mínimos para os Campeonatos Nacionais. Destaque, ainda, para os restantes atletas do GD Natação de Famalicão com diversas prestações acima dos 700 pontos.

Famalicão: Mulher ferida após colisão em Joane

Na manhã desta terça-feira, uma colisão entre dois veículos ligeiros, na rua de Cima de Pele, na freguesia de Joane, fez um ferido.

O alerta foi dado por volta das 11h37 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, uma mulher com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

 

Famalicão: Riba d’Ave recebe Sanjoanense em jogo fundamental para a manutenção

A equipa do Riba d´Ave/CSJ Group defronta a AD Sanjoanense no sábado, dia 18 de abril, às 18:30, no Parque das Tílias, partida da 24ª jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins.

Os ribadavenses, na primeira volta, venceram (2-4) no reduto da AD Sanjoanense.

O treinador Jorge Ferreira conta com o plantel na máxima força, para tentar angariar 3 pontos muito importantes nesta face decisiva da temporada.

Depois desta receção à equipa de São João da Madeira, seguem-se mais duas jornadas decisivas, frente ao CD Póvoa fora de portas e, na última jornada, em casa diante do HC Braga.

Esta é a pior série da equipa ribadavense que não vence há 10 jornadas, apesar de vir de 30 partidas consecutivas a marcar.

A formação da casa joga o tudo por tudo nas últimas três jornadas da fase regular, atualmente no 12º lugar da classificação (zona de despromoção) com 19 pontos, a quatro da Sanjoanense.

Tiago Torres

Famalicão: Piquenique Comunitário no Parque da Espadaneira, Requião

Para celebrar o Dia da Comissão Social Inter-Freguesias do Vale do Pelhe, no dia 2 de maio, sábado, há um piquenique comunitário no Parque da Espadaneira, em Requião.

Está marcado para as 12h30, aberto a todos que queiram participar. Leve para partilhar algo doce, salgado ou uma bebida. Boa disposição também é importante. Animação a cargo da Academia Sénior de Requião.