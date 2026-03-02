Famalicão: ARTIS conquista prémios internacionais e vai a três finais mundiais

Mais de 40 alunos da ARTIS, com idades entre os 8 e os 17 anos, conquistaram prémios em três das mais prestigiadas competições internacionais de dança, garantindo ainda o convite para as finais mundiais em Houston (Texas), Dublin e San Sebastián.
Aconteceu entre 13 e 22 de fevereiro, no Global Dance Open (Braga), na Dance World Cup (Porto) e no Youth America Grand Prix (Lagoa). Competições onde a escola alcançou lugares de pódio e distinções especiais em diferentes escalões.
No Global Dance Open, a ARTIS conquistou o 1.º lugar com Mazurka (Grupo Repertório Clássico – Escalão Júnior, coreografia de Ana Filipa Costa); o 2.º lugar em Solo Contemporâneo (Gonçalo Cândido); o 3.o lugar em Solo Clássico Júnior (Lavínia Martins; 3.o lugar em Solo Clássico Sénior (Dalila Navio). Dalila Navio recebeu ainda o prémio especial Artist of the Globe 2026 Nominee e uma bolsa de estudos para a Joffrey Ballet School, em Nova Iorque.
Na Dance World Cup, a escola arrecadou: o 1.° lugar — Mini Solo Ballet (Maria Pinto); o 1.° lugar – Children Large Group Classical Ballet & Repertoire com Czardas (coreografia de Ana Filipa Costa); o 2.° lugar – Children Solo Ballet (Lavínia); o 2.° lugar – Mini Small Group Contemporary (coreografia de Frederico Granjo). Prémio de Melhor Coreografia, atribuído pelo júri à peça Czardas de Ana Filipa Costa.
Já no Youth America Grand Prix, a ARTIS alcançou o 3.º lugar em Pas de Deux Contemporary com Wonder (coreografia de David Murta), além de integrações no TOP 6 (Contemporary Pas de Deux) e TOP 12 (Large Ensemble com Non, rien de rien, coreografia de Michael Cassan). O aluno Gonçalo Cândido, que dança apenas há 1 ano, já conquistou 3 bolsas de estudo, uma delas nos EUA: Academy of Dance University of Music & Performing Arts Mannheim – Short Term Scholarship, International Contemporary Masters – Summer Intensive Scholarship, Nashville Contemporary Ballet Program – Summer Intensive Scholarship.