Famalicão: “Artistas digitais” de Castelões recebem diploma

A decisão do Governo em manter aberta a maternidade de Famalicão é bem recebida pela Comissão Política do PCP que, no entanto, considera «inaceitável» que o seu funcionamento esteja apenas assumido por um ano, dependente de investimentos nas instalações e em profissionais. Em comunicado, o partido recorda que compete ao Governo criar as condições para que o investimento público aconteça sempre que necessário. «Se o reforço de meios é preciso, sendo que isso não justifica a admissão de encerramento, então o Governo que proceda em conformidade ao invés de aligeirar responsabilidades».

Por isso, a Comissão Concelhia do PCP avisa «que continuará a intervir no sentido da sua defesa, apelando à mobilização dos utentes e da população».

A maternidade do Centro Hospitalar Médio Ave, em Vila Nova de Famalicão, vai continuar aberta e o recuo do Governo, depois de ter estado em cima da mesa a possibilidade de encerramento na sequência da avaliação da Comissão de Acompanhamento de Resposta às Urgências de Ginecologia/Obstetrícia, resulta da «ampla mobilização que a possibilidade de encerramento suscitou», na qual o PCP destaca a Tribuna Pública realizada pelo PCP a 3 de outubro do ano passado e a concentração promovida pela CGTP a 8 de novembro do mesmo ano.

A discussão pública «tornou ainda mais evidente a importância desta maternidade, como um serviço muito relevante, quer pela sua natureza e âmbito geográfico, quer pela sua capacidade de resposta e potencial».