Famalicão: Artur Figueiredo e Carlos Veloso seguem para a próxima ronda

Vários atletas do Liberdade FC correram no Regional de Corta-Mato Curto, na cidade de Vizela. Na competição, os atletas do clube de Calendário fizeram prova dos treinos realizados nas últimas semanas e regressaram com oito títulos e outras marcas de relevo.

Individualmente, no escalão de iniciados, Clara Costa sagrou-se vice-campeã e João Silva é sub vice-campeão. Em juvenis, Rodrigo Rouxinol também é sub vice-campeão, igual título para Tânia Silva, em seniores. Em veteranos 55, Armindo Araújo soma mais um título, neste caso vice-campeão. Coletivamente, a equipa jovem masculina e feminina (benjamins a juvenis) alcançou mais dois títulos de sub vice-campeão.