Famalicão: Artur Sá da Costa apresenta livro

A partir de sexta-feira, Tiago Reis e Paulo Fiúza vão andar pela região transmontana dos concelhos de Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Valpaços e Murça. Trata-se da Baja TT Norte de Portugal, a terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) que decorre até domingo.

O piloto famalicense promete dar o seu melhor, somar pontos, «mas também preparar o começo e a estreia no Europeu de Bajas, que começa no mês de maio».

A TT Norte tem a partida e toda a estrutura em Valpaços, onde na sexta-feira, 25 de abril, se realiza o Prólogo, com quase 9km. No sábado, Tiago Reis tem pela frente dois Setores Seletivos, com cerca de 250km cronometrados. O último Setor Seletivo realiza-se no domingo, com 82km em trilhos das terras transmontanas. «É sempre difícil prever o que pode ser a prova, pelas dificuldades habituais e pelo percurso que exige muita navegação. Vamos dar o nosso melhor e continuar a tentar dar luta aos nossos adversários» promete o piloto que acredita que «temos conseguido tirar bom partido das qualidades do TAURUS T3 MAX e as duas provas anteriores são bom exemplo da competitividade do carro».