Famalicão: Árvore de grande porte cai e bloqueia estrada que liga Outiz e Louro

Domingos Oliveira e Silva, fundador do Hotel e Restaurante Moutados, faleceu esta quinta-feira, com 89 anos.

O funeral realiza-se esta sexta-feira, dia 9 de junho, pelas 19 horas, na Igreja Paroquial de Gavião onde se encontra depositado a partir das 14 horas do mesmo dia e onde será celebrada missa de corpo presente.

Seguidamente, será sepultado no cemitério de Gavião.

O Grupo Moutados já reagiu ao falecimento “do marido, do pai, do avô e bisavô, como será sempre lembrado. Criou um legado familiar e empresarial com muito foco, dedicação e amor”.

A história do Hotel Moutados começou em 1969, pelo casal Laurinda e Domingos Silva. Um negócio familiar, uma pequena tasca, foi ganhando fama e cresceu em número de clientes; de tal forma que nos anos 70 este casal abriu uma residencial, com 18 quartos, no local onde está atualmente o hotel. A tasca foi transformada num restaurante, também de renome por causa da gastronomia minhota.

Este grupo hoteleiro é uma referência pela sua antiguidade na região, tendo sido capaz de acompanhar a evolução dos tempos. Exemplo disso foi a reformulação profunda do hotel, intervenção que decorreu em 2020.