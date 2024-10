Famalicão: Árvore de natal gigante já começou a ser montada

No passado sábado teve lugar a Gala Multiplicadores 2024, iniciativa da PASEC – Plataforma de Animadores Socioeducativos que juntou centenas de participantes. O evento, que decorreu em Ribeirão, reconheceu individualidades e jovens inspiradores que, pelo seu testemunho social e comunitário, se destacam no panorama do Protagonismo Juvenil e Educação Não Formal.

Foram atribuídos 12 prémios: Vítor Dias, atual diretor do Instituto Português do Desporto e Juventude da Região Norte; Mário Passos, presidente do Município de Famalicão; Alberto Gonçalves, um dos grandes impulsionadores da Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga; Nuno Simões, fundador da Casa da Juventude de Guimarães e um dos fundadores da PASEC; entre outros jovens que fazem a diferença e ajudam a mudar vidas e comunidades diariamente.

Durante a gala, que também serviu de celebração do 22.º ano da instituição, Mário Passos sublinhou o papel diferenciador da instituição no contexto nacional e internacional e o papel de inovação social que tem revelado ao longo dos anos. Por sua vez, o vice-presidente da Federação Nacional de Associações Juvenis, Fernando Vieira, reconheceu a PASEC como «uma das grandes organizações juventude de Portugal, com projetos de grande escala orientados para a capacitação dos jovens e suas comunidades». Vítor Dias, diretor do IPDJ, ressalvou «o exemplo único» da plataforma junto dos jovens em especial risco de exclusão. Estiveram ainda representados no evento mais de 70 parceiros da PASEC.

Sara Gomes recordou os prémios ganhos nos últimos anos, os principais desafios do futuro e prometeu «um caminho de resiliência, aprendizagem cooperativa e inovação social».

A festa abriu com o momento cénico “Faz acontecer…”, pela Companhia de Dança Arena da PASEC e com a atuação da Companhia da Música BPM que estreou o seu novo concerto.