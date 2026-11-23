Esta segunda-feira, os serviço municipais vão abater uma árvore – Carvalho Americano – no Parque da Juventude, na Rua Padre Benjamim Salgado, em frente à Secundária Camilo Castelo Branco. A decisão de abater o carvalho surge, informa o município, na sequência dos resultados da avaliação fitossanitária que aponta para o potencial risco de queda.

Também a partir desta segunda-feira, começam os trabalhos de ajardinamento dos separadores envolventes à Rotunda de Santo António e a substituição das árvores mortas existentes na Avenida Eng. Pinheiro Braga.

Não estão previstos condicionamentos significativos à circulação rodoviária, podendo apenas ocorrer constrangimentos pontuais associados à descarga de materiais e à remoção de terras sobrantes durante os trabalhos.