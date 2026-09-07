No passado sábado, dia 5 de setembro, no auditório do Biblioteca Municipal de Famalicão, Teresa de Jesus Rodrigues Costa apresentou o seu livro “As crianças do Pôr do Sol – Uma história para crianças”.

Uma história de gatos (fofos), crianças de todas as cores e a formação da Associação do Pôr do Sol, idealizada pelos pais daquelas crianças.

Depois de ter sido apresentado no passado dia 1 de junho – Dia Mundial da Criança, na Casa de Acolhimento para Crianças e Jovens da Oficina de São José, em Braga, foi a vez de estar com o público famalicense.

A obra, “As crianças do Pôr do Sol – Uma história para crianças”, foi apresentada pela psicóloga Cármen Araújo. A presidência esteve a cargo da vereadora da Cultura do Município de Famalicão, Susana Pereira e contou com o representante da direção da Oficina de São, José Luís Carlos Fonseca, em nome da editora, assumida pela Casa de Acolhimento daquela instituição. A apresentação esteve a cargo da sua filha, Ana Costa, educadora Social na Oficina de São José. Participou ainda a sua neta Clara Arriscado.

Um momento importante para Teresa Costa depois de um período de seis anos a lutar contra uma doença. Nas palavras emocionadas que proferiu estiveram agradecimentos, especialmente ao seu marido, José Maria Costa, por ter sido o seu “porto de abrigo” nos vários momentos da sua vida difícil.

O produto da venda desta edição reverte a favor das crianças e jovens que residem, nas diferentes respostas sociais da Casa de Acolhimento da Arquidiocese de Braga – Oficina de São José.