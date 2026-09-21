O Grupo Etnográfico “As Lavradeiras” de Santa Maria de Oliveira tem três novos projetos que visam alargar o seu âmbito de ação, mas nunca saindo das tradições e raízes populares. A instituição, criada em 2001, apresentou os novos projetos no programa Hoje é Domingo, da Cidade Hoje Rádio, sob a responsabilidade de Manuel Moreira.

O grupo tem abertas inscrições para a escola de concertinas e para o grupo de bombos, mantendo, igualmente, as portas abertas para quem pretender aprender a arte do folclore, dos cantares e trajes.

Os interessados devem contactar o grupo pelas redes sociais ou pelo tlm.: 919 255 828.

Entretanto, no dia 3 de outubro, para angariação de fundos há a noite da francesinha, no Largo do Mosteiro, em Oliveira Santa Maria, a partir das 19 horas. A animação está a cargo do grupo Ti Maria da Peida e de Paulo Music.