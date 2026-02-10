Famalicão: “As Nossas Raízes” estão no ar há 36 anos

O programa “As Nossas Raízes”, no ar todos os sábados, entre as 18h00 e as 21h00, desde o dia 10 de fevereiro de 1990, na antena da Rádio Cidade Hoje, completa hoje o 36º aniversário.

Este é um projeto cultural de Manuel Sanches e Susy Mónica, dedicado à divulgação da música portuguesa e à promoção do trabalho discográfico de grupos e cantores.

Para além da música, as três horas de emissão são preenchidas com poesia, dicas de saúde e outras, bem como a divulgação de romarias, festividades e eventos culturais deste concelho.