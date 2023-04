Famalicão: «As pessoas e as empresas confiam na marca Cidade Hoje»

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram acionados, na noite deste domingo, para uma situação de incêndio habitacional na Praça Dona Maria II, no centro de Famalicão.

O alerta chegou às 20h35 e foi descrito aos soldados da paz que estaria a deflagrar um incêndio no telhado do edifício. Chegados ao local os bombeiros deparam-se, na zona exterior do prédio, com um cabo elétrico em curto circuito encostado a uma tela.

A situação foi prontamente resolvida e o cenário de incêndio ficou, de imediato, afastado.

Notícia atualizada às 21h56 com novas informações da ocorrência.