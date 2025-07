Famalicão: «As pessoas e o seu bem-estar» são o foco de Carlos Valente

A propósito da celebração do Dia dos Avós (26 de julho), o candidato do PS à Câmara Municipal de Famalicão diz que é preciso enaltecer «o seu papel essencial enquanto pilares das famílias e da comunidade famalicense». Em comunicado, Eduardo Oliveira reitera algumas das propostas que tem para esta faixa etária, nomeadamente a criação de um Centro Municipal Geriátrico, «que será colocado ao serviço de todas as IPSS do concelho e que se pretende que atue como uma referência nacional. Este novo espaço incluirá uma piscina e um ginásio adaptados, uma unidade de cuidados de saúde e um laboratório dedicado ao estudo do envelhecimento, funcionando como polo de resposta e de inovação ao serviço das pessoas», explica. Inclui, ainda, a criação de unidades móveis de saúde para servir, sobretudo, as freguesias mais isoladas; a promoção de visitas regulares por equipas de voluntários; a implementação de formação digital para seniores nas próprias comunidades; a instalação de um sistema de teleassistência para quem vive sozinho e a criação da figura de Conselheiro Municipal Sénior, que será um representante da população mais velha que contribuirá ativamente na definição das políticas públicas nesta área.

Eduardo Oliveira diz que são necessárias políticas públicas que «promovam o convívio intergeracional, o combate ao isolamento social e o acesso igualitário a serviços essenciais».

O candidato socialista apoio o passeio a Fátima, as academias seniores e o desporto sénior, «enquanto espaços de convívio, mobilização e autoestima, pois estas atividades são sinónimo de bem-estar e qualidade de vida», sublinha Eduardo Oliveira, que defende uma abordagem «mais integrada, adaptada e inovadora».

Para Eduardo Oliveira, «cuidar é também ouvir, inovar e agir com respeito, o que implica reforçar as parcerias entre escolas, universidades, centros de dia e academias seniores, investir em espaços públicos adaptados, garantir transporte gratuito ou a preço simbólico através de um serviço de Táxi Social e lançar projetos como o “Gerações com Sentido”, que irá promover o encontro entre crianças e seniores em escolas e jardins de infância, criando laços e combatendo o isolamento». O candidato propõe ainda apoiar as IPSS locais na melhoria dos Serviços de Apoio Domiciliário, garantindo que estes «evoluem para modelos mais inovadores e humanizados».